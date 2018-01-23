Чистопольское землячество в Наро-Фоминске победило в конкурсе «Наше Подмосковье»

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Чистопольское землячество в Наро-Фоминске получило диплом второй степени и премию губернатора Московской области на пятом конкурсе «Наше Подмосковье», сообщает пресс-служба Татарского национального центра Московской области.



На сцене Дворца культуры «Звезда» 18 января награждали представителей Наро-Фоминского городского округа в пяти номинациях: «Зеленый регион», «Активное Подмосковье», «Культпросвет», «Гражданская инициатива» и «Доброе сердце». Перед награждением лауреатов в каждой номинации на экране демонстрировался фильм-презентация с обзором всех победивших проектов.



В номинации «Гражданская инициатива» дипломом второй степени и премией губернатора Московской области Андрея Воробьева награжден Ильдар Софинов за проект «Чистопольское землячество в городе Наро-Фоминске».



Чистопольское землячество создано в Наро-Фоминске не случайно. Наро-Фоминск и Чистополь являются городами-побратимами. Также действует соглашение между Чистопольским районом и Кантемировской гвардейской танковой дивизией, дислоцирующейся в Наро-Фоминске, о прохождении срочной службы призывников из Чистопольского района в этой элитной части.