Лаишевцы назвали своих детей Даир, Адам и Малика

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В минувшем году в Лаишевском районе родилось 254 ребенка. Некоторые из них получили редкие имена – Даир, Адам, Малика. Об этом сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.
Распространенными именами стали Александра, Валерия, Виктория, Милана, Богдан, Егор, Гордей, Карим, Никита.
Самому взрослому отцу – 55 лет, матери – 43 года. Самыми молодыми родителями стали 20-летний отец и 19-летняя мама.
Свадьбы сыграли 116 пар, а развелись 99. Самыми возрастными молодоженами стали 65-летний супруг и его 59-летняя половинка.
Также в ушедшем году в Лаишеве открылось новое здание Дворца бракосочетаний. Его посетил Президент РТ Рустам Минниханов, он высоко оценил проделанную работу.