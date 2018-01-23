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Лаишевцы назвали своих детей Даир, Адам и Малика

23 января 2018, 00:22

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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В минувшем году в Лаишевском районе родилось 254 ребенка. Некоторые из них получили редкие имена – Даир, Адам, Малика. Об этом сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.

Распространенными именами стали Александра, Валерия, Виктория, Милана, Богдан, Егор, Гордей, Карим, Никита.
Самому взрослому отцу – 55 лет, матери – 43 года. Самыми молодыми родителями стали 20-летний отец и 19-летняя мама.

Свадьбы сыграли 116 пар, а развелись 99. Самыми возрастными молодоженами стали 65-летний супруг и его 59-летняя половинка.

Также в ушедшем году в Лаишеве открылось новое здание Дворца бракосочетаний. Его посетил Президент РТ Рустам Минниханов, он высоко оценил проделанную работу.

 


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