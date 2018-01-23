В Казани откроется школа театрального зрителя «Камал мэктэбе»

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В театре Камала стартует новый образовательный проект – школа театрального зрителя «Камал мэктэбе», сообщается на сайте Минкультуры РТ.
Цель нового проекта — привлечь зрителей в мир театрального искусства, открыть для них новые знания.
Открытие школы состоится 26 января. В рамках проекта организаторы представят легендарные татарские спектакли в формате лекториев. Также пройдут публичные диспуты, мастер-классы, ток-шоу с привлечением зрителей и экспертов.
Первым для зрителей представят показ видеозаписи спектакля «Плаха» (автор – Чингиз Айтматов, режиссер – Дамир Сиразеев). После просмотра состоится обсуждение. 9 февраля состоится показ и обсуждение спектакля «Старик из деревни Альдермыш» (1976 год). Автором постановки стал Туфан Миннуллин, режиссером – Марсель Салимжанов. 23 февраля покажут «Немую кукушку» (автор – Зульфат Хаким, режиссер – Фарид Бикчантаев).