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Происшествия

Главу ГИБДД Кировской области задержали по подозрению в махинациях с «КАМАЗами»

22 января 2018, 23:00

Александр Плотников стал фигурантом дела о закупке грузовиков, которые с 2014-го по 2017 год были проданы по подложным документам.

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Начальник ГИБДД по Кировской области Александр Плотников задержан по подозрению в мошенничестве, создании преступного сообщества и превышении должностных полномочий. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Управление Следственного комитета по региону.

В Следкоме сообщили, что Плотников стал фигурантом дела о закупке грузовиков, которые с 2014-го по 2017 год были проданы по подложным документам участниками преступной группы. Ущерб от действий подозреваемых составил 837 млн рублей.

В ближайшее время следствие решит вопрос об избрании начальнику Кировского ГАИ меры пресечения. 


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