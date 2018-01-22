В Москве застрелили предпринимателя

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). На юго-западе Москвы мужчину застрелил неизвестный, после чего скрылся. Раненый мужчина скончался в карете скорой помощи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московской полиции.

По данным полицейских, инцидент произошел сегодня около 20.25 на Ломоносовском проспекте. Неизвестный выстрелил не менее четырех раз в мужчину и скрылся.

По информации телеграм-канала Mash, погибшим оказался предприниматель Махач Чагучиев 1967 года рождения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Следствие отрабатывает различные версии совершения преступления, в том числе убийство на почве коммерческих отношений.