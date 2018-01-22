В Госдуме раскритиковали предложение приравнять сожительство к браку

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Госдуме не поддержали законопроект, который предлагает приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольгу Окуневу.

Совместное проживание не является достаточным основанием для того, чтобы считать людей супругами, сказала она.

«Я еще пока не видела самой инициативы, не могу обсуждать ее в деталях как законопроект. Но в том числе как координатору проекта „Крепкая семья“, мне кажется, что у нас есть традиционные семейные ценности, которых надо придерживаться, есть семейное законодательство — какой брак считается официальным», — отметила Окунева.

Парламентарий выразила надежду, что пары, живущие в гражданском браке, все же зарегистрируют свои отношения.

«Это не только права супругов, но и еще ответственность и перед своими детьми, потому что, когда рождаются дети в браке, тоже важно, чтобы между родителями были оформлены отношения», — пояснила она.

Законопроект, приравнивающий пятилетнее сожительство к официальному браку, внес сенатор Антон Беляков. Он предложил включить в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения» — незарегистрированный союз мужчины и женщины, живущих вместе в течение пяти лет и ведущих общее хозяйство. Если пара имеет ребенка, этот срок предлагается сократить до двух лет.