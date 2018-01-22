Минтимер Шаймиев стал доверенным лицом Путина

(Казань, 22 января, «Татар-инфомр»). Во вторую часть списка доверенных лиц кандидата в Президенты Владимира Путина вошел Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, пишет «Коммерсантъ».

В список, зарегистрированный Центризбиркомом (ЦИК), вошли 154 человека, среди них, помимо Шаймиева — фигуристы Татьяна Навка и Илья Авербух, актеры Сергей Безруков, Михаил Боярский и Александр Калягин, режиссер Федор Бондарчук, главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные, боксер Федор Емельяненко, шахматист Сергей Карякин и хоккеист Илья Ковальчук.

Вошедший в список продюсер Игорь Матвиенко будет продвигать в социальных сетях созданное хоккеистом Александром Овечкиным движение Putin Team, которое должно объединить знаменитостей, поддерживающих Путина, говорится в сообщении издания.

В списке доверенных лиц также есть и люди не творческих профессий. Например, Петр Глыбочко — врач-уролог, ректор Первого медицинского университета имени И. М. Сеченова.

В список вошли и общественные деятели, в частности, глава организации «Сопротивление» Ольга Костина.

Также доверенным лицом Путина стал ректор Санкт-петербургского Горного университета Владимир Литвиненко, который был научным руководителем диссертации Владимира Путина.

Теперь общее число доверенных лиц Путина составляет 413 человек, сказал член ЦИКа Александр Клюкин.