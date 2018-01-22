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Общество

Путин приказал солдатам «служить России»

22 января 2018, 20:04

Теперь солдаты должны отвечать на поздравление или благодарности командира фразой: «Служу России» вместо прежней «Служу Российской Федерации».
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин упростил форму ответа солдат командиру. Соответствующий указ об изменениях в устав внутренней службы Вооруженных сил РФ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь солдаты обязаны отвечать на поздравление или благодарности командира фразой: «Служу России», тогда как раньше солдаты отвечали: «Служу Российской Федерации».

«Если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воинской части (подразделения), находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным "ура", а если командир (начальник) благодарит их, военнослужащие отвечают: "Служим России"», — говорится в указе.

Ранее стало известно, что с 1 января в России уменьшилась штатная численность вооруженных сил.


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