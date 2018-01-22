Facebook заблокировал страничку потомка Миклухо-Маклая из-за фото полуобнаженных папуасов

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Facebook заблокировал аккаунт потомка Миклухо-Маклая из-за фото полуобнаженных папуасов, передает ТАСС.

Праправнук знаменитого исследователя Николай Миклухо-Маклай – младший пояснил, что ему не дали войти в аккаунт и предупредили, что картинки не соответствуют правилам соцсети.

Фотография, закрепленная на страничке, сделана осенью 2017 года в экспедиции в Папуа-Новую Гвинею, которую потомок Миклухо-Маклая дополнил новогодней атрибутикой и поздравлением.

Свои действия администраторы соцсети объяснили тем, что запрещают использовать изображения обнаженного тела даже несексуального характера.