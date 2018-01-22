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Украина не приняла предложение России забрать военную технику из Крыма

22 января 2018, 19:50

Киев не получал официального обращения от России, и предложение Москвы является «трюком», заявил глава украинского МИД.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Киев не заберет свою военную технику из Крыма в ответ на российское предложение, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает ТАСС.

«У нас (с Россией — прим. Т-и) нет никакого диалога по вопросам, что касаются статуса Крыма, и мы не будет делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию», — сказал Климкин. 

Киев не получал официального обращения от России, и предложение Москвы является «трюком», заявил глава украинского МИД.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику.


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