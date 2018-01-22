Украина не приняла предложение России забрать военную технику из Крыма

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Киев не заберет свою военную технику из Крыма в ответ на российское предложение, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает ТАСС.

«У нас (с Россией — прим. Т-и) нет никакого диалога по вопросам, что касаются статуса Крыма, и мы не будет делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию», — сказал Климкин.

Киев не получал официального обращения от России, и предложение Москвы является «трюком», заявил глава украинского МИД.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику.