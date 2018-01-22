Эрдоган: Турция не откажется от операции в Африне

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Турция не откажется от планов по проведению антитеррористической операции в сирийском Африне, сообщает Russia Today со ссылкой на Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Операция в Африне не только направлена на защиту национальных интересов Турции, но и должна внести вклад в обеспечение территориальной целостности Сирии, защиту и безопасность сирийского народа», — цитирует Anadolu Эрдогана.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Турции наступать на Африн со стороны города Аазаз.