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Политика

Эрдоган: Турция не откажется от операции в Африне

22 января 2018, 19:32

Операция в Африне должна внести вклад в обеспечение территориальной целостности Сирии, заявил Президент Турции.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Турция не откажется от планов по проведению антитеррористической операции в сирийском Африне, сообщает Russia Today со ссылкой на Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Операция в Африне не только направлена на защиту национальных интересов Турции, но и должна внести вклад в обеспечение территориальной целостности Сирии, защиту и безопасность сирийского народа», — цитирует Anadolu Эрдогана.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Турции наступать на Африн со стороны города Аазаз.


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