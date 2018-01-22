Минниханов в Давосе посетит шесть секций и встретится с руководителями международных компаний

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Президент РТ Рустам Минниханов в рамках Всемирного экономического форума в Давосе планирует принять участие в шести сессиях, а также встретиться с руководителями нескольких компаний. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Сегодня Рустам Нургалиевич принимает участие в торжественном открытии Всемирного экономического форума, говорится в сообщении.

«Завтра он проведет на форуме полный рабочий день. Будет участвовать в секции „Цифровая экономика“, сессии „Доверять ли технологиям?“, пленарной сессии с участием Премьер-министра Индии, а также президентом и основателем форума профессором Клаусом Швабем. После обеда запланировано участие в сессиях „Дизайн для смартмобильности“, „Взгляд на глобальную науку“ и „Новая эра энергетической политики“», — сообщили в пресс-службе Президента Татарстана.

Между сессиями запланирован ряд двухсторонних встреч с руководителями таких компаний, как Ericsson, Indorama Corporation и другими, а также с министром торговли и инвестиций королевства Саудовская Аравия.

«В среду Рустам Нургалиевич примет участие в деловом завтраке „ВТБ Капитал“ и после этого его командировка в Давосе закончится», — сообщила пресс-служба Минниханова.