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Экономика и финансы

Минниханов в Давосе посетит шесть секций и встретится с руководителями международных компаний

22 января 2018, 19:36 , Фото: Ильнар Тухбатов

Минниханов в Давосе посетит шесть секций и встретится с руководителями международных компаний Сегодня Президент РТ прибыл на Всемирный экономический форум в швейцарском городе Давос.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Президент РТ Рустам Минниханов в рамках Всемирного экономического форума в Давосе планирует принять участие в шести сессиях, а также встретиться с руководителями нескольких компаний. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ. 

Сегодня Рустам Нургалиевич принимает участие в торжественном открытии Всемирного экономического форума, говорится в сообщении. 

«Завтра он проведет на форуме полный рабочий день. Будет участвовать в секции „Цифровая экономика“, сессии „Доверять ли технологиям?“, пленарной сессии с участием Премьер-министра Индии, а также президентом и основателем форума профессором Клаусом Швабем. После обеда запланировано участие в сессиях „Дизайн для смартмобильности“, „Взгляд на глобальную науку“ и „Новая эра энергетической политики“», — сообщили в пресс-службе Президента Татарстана. 

Между сессиями запланирован ряд двухсторонних встреч с руководителями таких компаний, как Ericsson, Indorama Corporation и другими, а также с министром торговли и инвестиций королевства Саудовская Аравия.

«В среду Рустам Нургалиевич примет участие в деловом завтраке „ВТБ Капитал“ и после этого его командировка в Давосе закончится», — сообщила пресс-служба Минниханова.


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