Полицейские Подмосковья за 55 тысяч разрешили ограбить магазин

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Полицейские подмосковного Королева за 55 тысяч рублей позволили ограбить магазин «Продукты» в Балашихе, пишет «Российская газета».

По версии следствия, двое инспекторов ППС 9 ноября заметили «Приору» без номеров, в которой находились четверо мужчин. При досмотре полицейские нашли у них пистолеты, маски и перчатки. Полицейские, по версии следствия, не стали задерживать мужчин, а отобрали у них ключи и документы, потребовав взамен 100 тысяч рублей и по смартфону на каждого.

Мужчины в машине собрали только 55 тысяч, но патрульные их отпустили. Компания на «Приоре» доехала до города Балашиха в московской области и ограбила продуктовый магазин.

Полицейским предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, оба на время следствия заключены под стражу.