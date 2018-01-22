Бешеная собака покусала 23 человека под Белгородом

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Бешеная собака покусала 23 человека городе Шебекино в Белгородской области, передает «Интерфакс».

За субботу и воскресенье в районную больницу обратилось 15 взрослых и 8 детей, которых покусала и поцарапала бродячая собака. Самому младшему пациенту – 7 лет.

Специальная служба выехала на отлов животного, но поймать небольшую собачку удалось только в воскресенье. Пробы отправили в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию. У животного подтвержден диагноз бешенство.

Все пострадавшие были вакцинированы и отпущены домой. Их состояние оценивается как удовлетворительное.