Ford отзовет свыше 15 тыс. автомобилей в России

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Компания ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет более 15 тыс. автомобилей модели Ford, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отозваны будут 15 тыс. 670 кроссоверов Ford Kuga и компактвэнов Ford C-Max, которые были реализованы в России с мая 2012-го по декабрь 2014 года.

Автомобили отзывают в связи с локальным перегревом головки блока цилиндра. Это может привести к образованию трещин и вызвать утечку масла, находящегося под давлением, из-за чего может начаться возгорание моторного отсека.

На автомобилях проведут модернизацию системы охлаждения и обновят программное оборудование, в результате чего появится визуальное и звуковое предупреждение об уровне охлаждающей жидкости.

Ремонт автомобилей проведут бесплатно для владельцев.

С информацией о VIN-кодах отзываемых машин можно ознакомиться на сайте Росстандарта.