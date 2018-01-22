(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Санитару предъявили обвинения в убийстве 97 пациентов в Германии, передает ТАСС.

Бывший санитар в 2008 году был приговорен к семи годам за покушение на убийство. Позже в беседах с психологом он сознался, что причастен к гибели нескольких пациентов. Это привело к возобновлению дела. В феврале 2015 года санитара пожизненно приговорили за убийство двух человек. В июне 2016 года его обвинили в убийстве 33 человек. В августе прошлого года это число возросло до 84 человек, теперь – до 97.

62 человека погибли в клинике Дельменхорста, 35 – в лечебном учреждении Ольденбурга.

Обвинение полагает, что мужчина умышленно давал больным смертельные дозы медикаментов. После этого он предпринимал попытки реанимировать пациентов. Мотивом было желание продемонстрировать коллегам и руководителям свои навыки.