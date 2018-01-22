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В Менделеевске испортили информационные листовки о выборах Президента России

22 января 2018, 18:51

В отношении менделеевца возбуждено административное дело об умышленном уничтожении или повреждении агитационного материала.

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Менделеевске испортили информационные листовки о выборах Президента России, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах. 

Листовки, агитирующие жителей Менделеевска прийти на выборы, были испорчены оскорбительной надписью от руки. Сам факт был выявлен 18 января, но известно о нем стало только сегодня.    

Сотрудники правоохранительных органов сегодня нашли автора оскорбительных надписей. Им оказался житель Менделеевска, который ранее был судим по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».  

В отношении менделеевца возбуждено административное дело об умышленном уничтожении или повреждении агитационного материала, либо информационного материала, относящегося к выборам.  

В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.


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