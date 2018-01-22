(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Менделеевске испортили информационные листовки о выборах Президента России, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.

Листовки, агитирующие жителей Менделеевска прийти на выборы, были испорчены оскорбительной надписью от руки. Сам факт был выявлен 18 января, но известно о нем стало только сегодня.

Сотрудники правоохранительных органов сегодня нашли автора оскорбительных надписей. Им оказался житель Менделеевска, который ранее был судим по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В отношении менделеевца возбуждено административное дело об умышленном уничтожении или повреждении агитационного материала, либо информационного материала, относящегося к выборам.

В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.