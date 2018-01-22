После смерти в больнице беременной в Симферополе завели дело

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). По факту смерти 21-летней беременной девушки в медучреждении Симферополя возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

19 января беременная женщина в связи с ухудшением состояния здоровья была транспортирована из Луговской центральной районной больницы в симферопольский Перинатальный центр. Там провели реанимационные мероприятия, но девушка скончалась через несколько часов.

При доследственной проверке сотрудники СКР установили, что женщина обращалась за помощью в Республиканскую клиническую имени Семашко в Симферополе еще 18 января. Там ей в госпитализации отказали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Врачам грозит до двух лет лишения свободы.