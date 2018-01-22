В состав штаба по сокращению налоговой задолженности в бюджет РТ вошел начальник ГИБДД

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В состав Межведомственной комиссии (штаба) по реализации мероприятий по сокращению задолженности по налогам в консолидированный бюджет Республики Татарстан вошли и. о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Игорь Безуевский, начальник Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РТ Ленар Габдурахманов, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин, министр юстиции РТ Рустем Загидуллин. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Правительства РТ.

Согласно опубликованному документу, состав комиссии покинули начальник Государственно-правового управления Президента РТ Лариса Глухова, бывший руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану Радик Ильясов, бывший председатель Совета муниципальных образований РТ Минсагит Шакиров, Президент РТ Рустам Минниханов.

Штаб по сокращению задолженности по налогам в бюджет РТ создан в августе 2016 года. Штаб рассмотривает причины неплатежей и образования недоимки по налогам.