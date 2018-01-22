Финский защитник «Ак Барса» выступит на олимпиаде в Корее

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сборная Финляндии объявила состав команды на Олимпийские игры в Пхенчхане, информирует сайт национальной федерации хоккея. В него вошли 25 человек, 16 из них представляют команды из КХЛ, в том числе и казанский «Ак Барс».

В состав олимпийской сборной Финляндии вошел защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа. Таким образом, на данный момент казанский клуб делегирует на зимнюю олимпиаду четверых легионеров. Помимо Охтамаа ранее попали в свои олимпийские сборные три нападающих «Ак Барса» — швед Антон Ландер, канадец Роб Клинкхаммер и чех Иржи Секач.

Сборная России пока свой состав не объявляла, но уже понятно, что базироваться она будет на игроках двух клубов — питерского СКА, чей наставник Олег Знарок возглавляет и национальную сборную, и московский ЦСКА.