Пробки в Казани вновь достигли восьми баллов

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Пробки в Казани вновь достигли 8 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс пробки».

Сервис показывает девять дорожно-транспортных происшествий и одно место проведения дорожно-ремонтных работ. ДТП происходят во многом из-за того, что в Казани продолжается метель и на дорогах плохая видимость.

Значки с указанием ДТП есть в Кировском, Московском, Авиастроительном, Советском и Приволжском районах Казани. Наименьшая скорость движения транспорта – 5 км/час – на улицах Право-Булачной и Саид-Галеева в Вахитовском районе и улице Мулланура Вахитова в Кировском районе Казани

Сегодня утром ИА «Татар-информ» сообщило, что Казань стоит в пробках из-за сильной метели.