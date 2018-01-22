Росреестр отклонил жалобы вкладчиков ПАО «Татфондбанк» и ПАО «ИнтехБанк»

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Управление Росреестра по Республике Татарстан не наделено полномочиями рассмотривать требования вкладчиков ПАО «Татфондбанк» и ПАО «ИнтехБанк» и удовлетворять их в том числе Республиканским фондом поддержки.

Проверять деятельность конкурсного управляющего вправе только Банк России, акцентирует внимание пострадавших клиентов обоих банков пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

По поступающим обращениям кредиторов ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» ведомство уполномочено лишь на возбуждение дел об административном правонарушении арбитражным управляющим.

Поскольку в отношении признанных банкротами ПАО «Татфондбанк» и ПАО «ИнтехБанк» открыто конкурсное производство сроком на один год, Арбитражный суд РТ возложил функции конкурсного управляющего на «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

В отношении АСВ должностные лица Росреестра (и его территориальных органов) полномочиями по принятию мер реагирования не наделены.

