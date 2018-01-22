В Качаловском театре пройдет празднование 70-летия актера Геннадия Прыткова

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В четверг, 25 января, на главной сцене казанского Русского драматического театра им. В. Качалова пройдет празднование 70-летия ведущего актера Геннадия Прыткова. В день юбилея артист выйдет на сцену родного театра в одной из самых значимых своих ролей — образе Князя из спектакля «Дядюшкин сон» по повести Федора Достоевского.

Теперь уже народный артист России Геннадий Прытков родился 25 января 1948 года. Качаловский театр — первый и единственный в жизни артиста, в труппу он был принят в 1968 году сразу же после окончания Казанского театрального училища. За полвека творческой деятельности он сыгарл множество разноплановых ролей мировой и русской классической драматургии, создал запоминающиеся образы современников.

Яркая актерская индивидуальность, ответственное отношение к делу, постоянная работа над собой позволили артисту добиться значительных успехов с первых лет работы в театре. В настоящее время Геннадий Прытков — ведущий и признанный мастер сцены. Поздравить артиста придут коллеги, друзья и зрители Качаловского театра.