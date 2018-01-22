(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В муниципалитетах Татарстана пройдут семинары для членов избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РТ.

Семинары будут посвящены работе участковых избиркомов с «мобильными избирателями» — гражданами, находящимися в отпуске, командировке или проживающими не по месту прописки, а также с комплексом обработки избирательных бюллетеней. Каждый такой комплекс оборудован сканирующим устройством для ввода бюллетеней и принимает одновременно только один бюллетень. Подделать результаты голосования с помощью хакерской атаки невозможно — комплекс не подключен к сети Интернет.

Обучение включает и теоретическую часть — рассмотрение жалоб, заявлений, работу со списком избирателей и протоколами. Семинар завершится деловой игрой, направленной на детальную отработку действий членов комиссий непосредственно в день голосования.

Обучение членов избирательных комиссий Апастовского района пройдет 25 января, в 10:00, по адресу: п.г.т. Апастово, ул.Советская, 2.

Обучение членов избирательных комиссий Балтасинского района пройдет 24 января, в 14:00, по адресу: п.г.т. Балтаси, ул.Ленина, 42.

Обучение членов избирательных комиссий Буинского района пройдет 23 января, в 14:00, по адресу: г. Буинск, ул.Жореса, 110а.

Обучение членов избирательных комиссий Дрожжановского района пройдет 23 января, в 10:00, по адресу: с. Старое Дрожжаное, ул.Центральная, 13.

Обучение членов избирательных комиссий Кайбицкого района пройдет 25 января, в 14:00, по адресу: с. Большие Кайбицы, бульвар Солнечный, 7.

Обучение членов избирательных комиссий Кукморского района пройдет 24 января, в 10:00, по адресу: п.г.т. Кукмор, ул.Ленина, 15.