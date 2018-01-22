В Казани состоится посвященный снятию 900-дневной блокады Ленинграда вечер

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Музее-мемориале Великой Отечественной войны состоится мероприятие, посвященное 75-летию снятия 900-дневной блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба музея.
Вечер пройдет 24 января с участием представителей Общенародного российского фронта.
На мероприятии продемонстрируют архивные материалы, представят музыкальную программу, выступит заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском Кремле, руководитель рабочей группы редакции «Книга Памяти» Михаил Черепанов и др.