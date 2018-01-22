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В Казани состоится посвященный снятию 900-дневной блокады Ленинграда вечер

22 января 2018, 23:19

Вечер пройдет 24 января с участием представителей Общенародного российского фронта.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Музее-мемориале Великой Отечественной войны состоится мероприятие, посвященное 75-летию снятия 900-дневной блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба музея.

Вечер пройдет 24 января с участием представителей Общенародного российского фронта.

На мероприятии продемонстрируют архивные материалы, представят музыкальную программу, выступит заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском Кремле, руководитель рабочей группы редакции «Книга Памяти» Михаил Черепанов и др.

 


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