В Нефтеюганске мужчина насмерть замерз около больницы

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе 33-летний мужчина насмерть замерз около больницы, передает РИА Новости.
По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате переохлаждения. Сотрудники СКР начали доследственную проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу и выясняют обстоятельства случившегося.
Погибший — житель соседнего Сургута, его тело было найдено неподалеку от аптеки, расположенной рядом с больничным комплексом. В день смерти мужчины температура воздуха в Нефтеюганске была минус 37 градусов.