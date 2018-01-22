Муслюмовское предприятие погасило более 15 млн рублей задолженности по налогам

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Муслюмовском районе благодаря мерам прокурорского реагирования сельхозпредприятие «Урожай» погасило более 15 млн рублей задолженности по налогам, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Проверка прокуратуры Муслюмовского района установила, что предприятие «Урожай» имеет задолженность по уплате налогов и по страховым взносам более 15 млн рублей за период с марта 2016 года по декабрь 2017 года.

По результатам проверки прокуратура внесла руководителю сельхозпредприятия представление об устранении нарушений. После вмешательства надзорного ведомства предприятие полностью погасило долг по налогам. Виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.