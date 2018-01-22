В новом году Нижнекамск намерен построить 12 многоквартирных домов

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В 2018 году администрация Нижнекамска намерена построить и заселить 12 многоквартирных домов – это 110 тыс. кв. м жилья на 1 тыс. 379 квартир. Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Радик Хазиев.

«Сейчас в Татарстане реализуется более 30 социально значимых программ, часть из которых направлена на улучшение жилищных условий – это жилье для молодых семей, социальная ипотека, квартиры для детей-сирот, обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны, жилье для многодетных семей, имеющих пять и более детей и др. Нижнекамский район является активным участником в реализации различных социально-значимых проектов», – сказал Хазиев.

В 2017 году в Татарстане сданы 2 млн 408 тыс. кв. м жилья, из них только в Нижнекамске 124,3 тыс. кв. м – это 15 домов на 1 тыс. 681 квартиру.

Всего с 2008 года в Нижнекамске жильем были обеспечены 104 сироты. А 2017 году стартовала программа «арендного жилья» для приезжих специалистов сферы здравоохранения, а также по программе строительства коммерческого жилья введено 3 многоквартирных дома общей площадью 25,3 тыс. кв. м. По программе «Молодежное строительство» сданы в эксплуатацию два блока жилого дома № 23 по пр. Вахитова площадью 3,7 тыс. кв. м.

В 2017 году полностью завершена жилая застройка 47-го микрорайона – сданы 20 домов, предусмотренные генеральным планом.

Как отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Владимиром Путиным в декабре 2017 года, реализация ряда программ в рамках жилищной политики в республике продолжается.

«Объемы строительных работ не упали – 356 млрд рублей, введем 2 тыс. 407 тысяч квадратных метров жилья. Сто процентов. Мы держим эту цифру. Но самая главная составная часть, где-то 500 тыс. квадратных метров – доступное жилье для тех категорий, которые идут по нашим программам», – отметил Рустам Минниханов.

Обеспечение россиян доступным и комфортным жильем – стратегическая инициатива Владимира Путина. В России действует ряд федеральных программ, таких как «Жилище», ориентированных на предоставление возможностей населению по улучшению жилищных условий.

«В предстоящие годы важно значительно повысить доступность жилья для наших граждан – и прежде всего для молодых семей, для молодых семей с детьми. С 2018 года будет запущена специальная программа ипотечного кредитования для семей, где рождается второй или третий ребенок. Они смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх шести процентов годовых», — акцентировал Путин.

