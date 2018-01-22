В 2017 году активисты ОНФ выявили сомнительных госзакупок на 36 млрд рублей

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Диана Авакян). В 2017 году активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» выявили сомнительных госзакупок на 36 млрд рублей. Об этом сообщил член Центрального штаба ОНФ Азат Газизов на итоговом заседании коллегии Государственного комитета РТ по закупкам.

«На данный момент в проекте участвует 9 тысяч активистов. За 2017 год выявлено сомнительных сделок на 36 млрд рублей, а всего с начала работы проекта за 4 года было выявлено сомнительных закупок на 263 млрд рублей», — рассказал Газизов.

Активисты не только мониторят и анализируют сами закупки, выявляя сомнительные, но и самостоятельно обращаются в контрольные органы и добиваются отмены закупок с нарушениями, продолжил докладчик.

«В результате деятельности проекта внесено девять предложений по изменению законодательства в сфере закупок, написано 40 заключений экпертов по законопроектам для Правительства России, составлено пять индексов расточительности, своеобразный рейтинг антизакупок», — добавил Газизов.