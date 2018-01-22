УФАС по РТ заподозрило Главинвестстрой и Татмелиоводстрой в сговоре при исполнении контрактов

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Управление Федеральной службы по Республике Татарстан заподозрило Главинвестстрой и Татмелиоводстрой в сговоре при исполнении контрактов, сообщает пресс-служба ведомства.

Сумма лотов в трех аукционах, попавших под подозрение, составила 626,4 млн рублей.

В октябре 2016 года заказчик «Главинвестстрой Республики Татарстан» (ГИСУ) опубликовал извещение о проведении аукциона на право заключения контракта на обустройство водоохранных зон нескольких территорий в РТ на общую сумму 281 млн рублей.

Участвовать решили две компании, с одной из которых — ООО «Татмелиоводстрой» — в ноябре 2016 года ГИСУ заключило контракт по обустройству водоохранных зон в Актаныше. В тот же день Татмелиоводстрой заключил договор субподряда на сумму в 30 млн рублей с ООО «Актаныш юллары».

Прокуратура Актанышского района выявила, что фактически работы по объекту ООО «Актаныш юллары» начались в январе — феврале 2016 года.

В апреле 2017 года ГИСУ разместило информацию о закупке на выполнение строительных работ для реализации мероприятий по развитию общественных пространств в районах Татарстана. Общая сумма лотов составила 279 млн рублей. «Татмелиоводстрой» предложил меньшую стоимость в сумме 277 млн рублей. В мае компании заключили контракт, за которым последовал договор субподряда с ООО «ПМК-6» на 16 млн по монтажу оборудования на площади администрации в Актаныше. Фактически указанные работы были начаты еще в апреле.

Аналогичная ситуация произошла и в сентябре. После объявления о торгах на заключение контракта по проведению капремонта в сельских поселениях РТ на сумму 69 млн рублей «Татмелиоводстрой» предложил меньшую стоимость, после чего в ноябре был заключен госконтракт. На деле компания, привлеченная в качестве субподрядчика, начала работы в селе Кутлушкино еще в сентябре.