За неделю число безработных в России сократилось до 747 тыс. человек

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). За неделю число безработных граждан в России снизилось на 3 процента до 747 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России.

«За неделю снижение числа безработных граждан зафиксировано в 82 регионах. Согласно данным на 17 января, общее число работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время или отправленных в отпуск составляет 137 тыс. человек. Работодатели в службы занятости заявили 1,4 млн вакансий», — говорится в сообщении в пресс-службы.

Согласно оперативным данным, в начале года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1 процент от общей численности экономически активного населения. Для сравнения, на 1 января 2017 года данный показатель составлял 1,2 процента.

