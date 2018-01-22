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В ИА «Татар-информ» состоится презентация проекта «Электронная ярмарка в РТ»

22 января 2018, 18:08

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Завтра, 23 января, в 11.00 на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» состоится презентация проекта «Электронная ярмарка в РТ».

Спикерами мероприятия станут начальник отдела развития продовольственного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ренат Сулейманов и генеральный директор АО «Республиканский информационно-вычислительный центр» Дмитрий Холопов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.
 


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