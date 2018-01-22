Работникам агрокомплекса в Арске выплатили более 4,4 млн рублей долга по зарплате

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Работникам агрокомплекса «Ак Барс» в Арске после вмешательства надзорного ведомства выплатили более 4,4 млн рублей долга по зарплате, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Проверка прокуратуры Арского района установила, что 354 работникам предприятия «Ак Барс» не выплатили зарплату за октябрь 2017 года. Долг превысил 4,4 млн рублей. По результатам проверки в адрес директора сельскохозяйственного предприятия внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

В отношении директора агрокомплекса «Ак Барс» возбуждено административное дело. Руководитель оштрафован на 30 тысяч рублей.