Единственная дочь скульптора Шемякина ушла из жизни в возрасте 53 лет

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Единственная дочь скульптора и художника Михаила Шемякина Доротея ушла из жизни в возрасте 53 лет. Об этом пишет Газета.Ru.

О причинах смерти не сообщается.

«20 января покинула этот мир моя дочь Доротея, замечательная художница и удивительный человек — многогранный, странный, причудливый, глубокий и добрый», – заявил Шемякин на своей странице в соцсетях.

Доротея Шемякина была дочерью скульптора от первого брака с художницей Ревеккой Модлиной. Она занималась живописью и книжной графикой. С 1986-го по 2018 год жила в Афинах.