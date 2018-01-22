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Общество, Здоровье и среда

В Буинске пройдет ярмарка вакансий и учебных рабочих мест

22 января 2018, 19:12

На ярмарку вакансий в Буинске приглашены выпускники учебных заведений и представители предприятий района.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Первая в этом году ярмарка вакансий и учебных рабочих мест пройдет в Буинске 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Организатором ярмарки выступает Буинский центр занятости населения. В мероприятии примут участие представители Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, Буинского филиала академии социального образования, Буинского ветеринарного техникума и Буинского медучилища», — говорится в сообщении пресс-службы.

На мероприятие приглашены выпускники учебных заведений и представители организаций и предприятий Буинского муниципального района. Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест начнется в 13 часов в здании Буинского ветеринарного техникума.
 


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