В Буинске пройдет ярмарка вакансий и учебных рабочих мест

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Первая в этом году ярмарка вакансий и учебных рабочих мест пройдет в Буинске 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Организатором ярмарки выступает Буинский центр занятости населения. В мероприятии примут участие представители Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, Буинского филиала академии социального образования, Буинского ветеринарного техникума и Буинского медучилища», — говорится в сообщении пресс-службы.

На мероприятие приглашены выпускники учебных заведений и представители организаций и предприятий Буинского муниципального района. Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест начнется в 13 часов в здании Буинского ветеринарного техникума.

