Amazon открыла первый полностью автоматический магазин

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В понедельник американская корпорация Amazon открыла первый в мире полностью автоматизированный супермаркет. Футуристический торговый зал расположен в Сиэтле, сообщает ТАСС.

Магазин работал в тестовом режиме еще с декабря, уточняет агентство. Тогда в него могли зайти только сотрудники самого Amazon. Сейчас торговая площадка доступна всем желающим. Для этого перед входом в торговый зал нужно установить специальное приложение на свой смартфон, объясняют разработчики.

Зал оборудован десятками датчиков, которые улавливают действия покупателей. Чтобы сделать покупку, достаточно просто взять товар с прилавка. Его стоимость автоматически спишется со счета покупателя. Возврат сделать так же легко — нужно поставить товар обратно на полку.

Amazon пока не уточняет, собирается ли продолжить строительство таких магазинов в других городах.