На ясли для детей до трех лет из федерального бюджета выделят 50 млрд рублей

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). К 2021 году дети до трех лет будут обеспечены местами в детских садах, на это Правительство РФ в 2018 и 2019 годах выделит из федерального бюджета 50 млрд рублей, заявил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Запись совещания опубликована на сайте российского Кабмина.

«Мы активно занимались проблемой очередей в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет. Эту задачу мы практически решили — было создано более миллиона дополнительных мест в детских садах. Сейчас новая задача — обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей до трех лет. Мы должны дать возможность тем родителям, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, отдать ребенка в ясли и вернуться на работу», — сказал Медведев.

Нужно обеспечить достаточное количество персонала и хорошее оборудование в новых детских садах, отметил Премьер-министр.

Порядок выделения средств и реализации программы в российских регионах будет принят к 1 марта, сказала вице-премьер РФ Ольга Голодец.