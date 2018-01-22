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Топ-10 запросов жителей Казани в «Яндексе» возглавил праздник Крещения Господня

22 января 2018, 23:08

В минувшую неделю жителей столицы Татарстана интересовало также нападение на школу в Перми и смерть певицы Долорес О’риордан.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Топ-10 запросов жителей Казани в поисковую систему «Яндекс» возглавил праздник Крещения Господня. В первую тройку казанского рейтинга событий недели, с 15 по 21 января, вошли также нападение на школу в Перми и смерть певицы Долорес О’риордан.

По информации пресс-службы интернет-сервиса, в топ вошли имена и события прошедшего чемпионата Европы по фигурному катанию и турнира по снукеру «Мастерс-2018». Интерес у жителей Казани вызвало также отключение света в Приволжском районе города, премьера фильма «Астрал 4: последний ключ», закон о реинтеграции Донбасса и грядущие выборы Президента России.


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