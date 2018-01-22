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Наука и образование

Путин отметил успехи Сергеева на посту президента Российской академии наук

22 января 2018, 18:04

Глава государства пообещал свою помощь в реализации задач, стоящих перед РАН.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Президент Российской академии наук Александр Сергеев делает успехи на своем посту. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Ваше вхождение в эту непростую сферу, непростую должность руководителя Академии наук – такого сложного, важного организма для страны, на мой взгляд, идет достаточно успешно, и все у вас пока получается», – отметил Путин в ходе встречи с Сергеевым.

Путин пообещал свою помощь в реализации задач, стоящих перед РАН.

Ранее Сергеев проявил себя в непростой ситуации, сложившейся вокруг Российской академии наук. 400 ученых, включая академиков и членов-корреспондентов РАН, в открытом письме попросили Президента РФ спасти академическую науку в России. Сергеев заявил о готовности встретиться с подписантами письма.


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