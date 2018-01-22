Два человека пострадали при столкновении «Лады Гранты» и «каблука» под Тюлячами

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Два человека пострадали при столкновении «Лады Гранты» и грузовой «Гранты» («каблук») на автодороге Тюлячи – Мамадыш у деревни Караширма в Тюлячинском районе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о дорожной аварии с четырьмя пострадавшими поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Тюлячинском районе сегодня в 11.52. На вызов отправились сотрудники пожарно-спасательной части №134. На месте они были в считанные минуты, оцепили место ДТП и отключили аккумуляторы автомобилей.

В сообщении МЧС говорится, что в «каблуке» находился один человек, в «Ладе Гранте» – двое. Двоих пострадавших передали медикам.