В Татарстане начался суд над ОПГ «Лаишевские»

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Сегодня Лаишевский районный суд начал рассматривать уголовное дело пятерых участников ОПГ «Лаишевские», которых обвиняют в серии тяжких преступлений, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как установили полицейские, участники ОПГ зимой 2011 года избили жителя Лаишево и потребовали у него 300 тысяч рублей. Мужчина отдать деньги отказался, после чего его заставили продать квартиру, забрав часть вырученных средств.

Летом 2016 года у другого жителя города «Лаишевские» вымогали 400 тысяч рублей после того, как узнали, что его семье после рождения ребенка положен материнский капитал. Он отказался, после чего его несколько раз били. Испугавшись за свою жизнь, мужчина отдал вымогателям деньги.

Еще один инцидент произошел в начале 2017 года, когда участники ОПГ вывезли на окраину Лаишево мужчину и, угрожая ему расправой, вымогали 50 тысяч рублей.

Весной 2017 года члены ОПГ узнали, что потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Они пригрозили избить обратившихся в полицию, если те не изменят свои показания. Узнав, что потерпевшие не подчинились требованиям, злоумышленники избили одну из женщин-заявительниц. Затем узнали, где живет другой заявитель, проникли в квартиру его матери и, угрожая ей избиением, требовали рассказать, где найти мужчину.

В начале мая 2017 года участники ОПГ «Лаишевские» были задержаны сотрудниками МВД РТ.

Все собранные материалы оперативники МВД Татарстана представили в Высокогорский Межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РТ, где были возбуждены 12 уголовных дел по статьям «Вымогательство», «Нарушение неприкосновенности жилища», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения».

По решению суда четверых заключили под стражу, одного отправили под домашний арест.