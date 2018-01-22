На фестивале «Первозданная Россия» покажут снимки из космоса

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Снимки из космоса, экспозиция об Антарктиде, а также 30 лучших кадров юных фотографов будут представлены на V Общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Фестиваль откроется 26 января в Москве в Центральном доме художника. Уникальные работы фотографов-натуралистов будут выставлены в течение месяца, а затем возможность увидеть их получат жители многих городов России и других стран. За три года гостями фестиваля стали более 2,5 млн человек в 70 странах мира.

«Уникальные, почти психологические портреты диких животных позволяют задуматься о том, все ли мы знаем об обитателях нашей планеты. Неповторимый микромир невидим для человеческого глаза, но открыт тем, кто владеет технологиями макросъемки. Потрясающие панорамы, снятые с высоты птичьего полета, и портреты животных заставляют каждый раз удивляться богатству природы нашей Родины», — говорится в сообщении на официальном сайте мероприятия.

Снимки, сделанные из космоса, представит на фестивале космонавт Сергей Рязанский. 28 июля 2017 года он стартовал с космодрома Байконур в качестве командира экипажа космического корабля «Союз МС-05» и экипажа Международной космической станции.

В этом году в экспозиции фестиваля среди работ признанных мастеров будут представлены 30 лучших кадров, сделанных юными участниками Всероссийского конкурса юных фотографов «Первозданная Россия», который проводился Российским движением школьников.

