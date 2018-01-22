Аналитики ЦБ РФ нашли поводы для смягчения денежной политики

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Департамент исследований и прогнозирования Банка России сообщил о допустимом смягчении денежно-кредитной политики, сообщается в докладе Сергея Власова и Елены Дерюгиной «Фискальные мультипликаторы в России».
Макроэкономическая устойчивость, включая бюджетную, позволяет Банку России постепенно переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике, считают аналитики.
«Проводимая бюджетная политика имеет определенный антиинфляционный эффект и дает возможность Банку России не "пережимать" политику, постепенно переходя от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике», — говорится в докладе.
Ближайшие годы также могут быть использованы властями для повышения эффективности бюджетных расходов.