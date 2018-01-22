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Экономика и финансы

УФАС по РТ обнаружило сговор при ремонте челнинских дорог за 345 млн рублей

22 января 2018, 18:26

Антимонопольщики обвинили «Каздорстрой» и «РБР» в завышении цен на дорожных аукционах.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Татарстанское УФАС России обнаружило картельный сговор на торгах по ремонту челнинских дорог за 345 млн рублей. Сообщение размещено на официальном портале татарстанских антимонопольщиков. 

Изначально внимание УФАС к этом аукциону привлекла жалоба «РБР» на недопуск фирмы к торгам стоимостью 345 млн рублей. Позднее торги провели по-новой, однако фирма в них не участвовала. Зато выяснилось, что субподрядчиком по контракту стала некая «РБР 16» — структура, тесно связанная с «РБР». 

«В составе участников первых аукционов фигурировало и ОАО „Каздорстрой“, однако предложенная ООО „РБР“ цена оставила заявку общества позади. Впоследствии, поясняя факт привлечения в качестве субподрядчика именно ООО „РБР 16“, „Каздорстрой“ отметило, что рассматривало несколько компаний, однако фактические доказательства произведенного отбора не предоставило», — объяснили республиканские антимонопольщики.

Они отметили, что «Каздорострой» участвовал в повторных аукционах. Там он предложил выполнить работы за те же деньги, что и на первых торгах. Эта сумма оказалась на 1,8 млн рублей больше, чем предложенная «РБР».

В итоге после проверок многомиллионного аукциона УФАС по РТ обвинило в устном сговоре все три фирмы — «Каздорстрой», «РБР» и связанную с последней структуру «РБР 16». 

В скором времени против этих компаний будет возбуждено административное производство, заключили в республиканском антимонопольном органе.


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