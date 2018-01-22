Агрызская футбольная команда победила на школьной спартакиаде в Казани

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Старшая футбольная команда «Кадетки» одержала победу на республиканском финале спартакиады среди общеобразовательных учреждений, пишут «Агрызские вести».



В столице Татарстана встретились победители зональных состязаний, всего шесть команд из Казани, Альметьевска, Дрожжановского, Сабинского, Аксубаевского и Агрызского районов.



Самой результативной для «Кадеток» стала игра с казанской командой. За два периода по десять минут девочки забили в ворота соперниц шесть голов, а в свои ворота не пропустили ни одного. Самой сложной была игра с Дрожжановским районом. В итоге агрызские девушки, набрав 15 очков, стали победителями. Второе место досталось Дрожжановскому району, третье – Казани.



Совсем скоро «Кадетки» будут защищать честь Татарстана среди сильнейших команд Приволжского федерального округа.