В Татарстане выявили 77 нарушений в госзакупках от 50 млн рублей

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарстане выявили 77 нарушений в госзакупках с начальной ценой от 50 млн рублей. Об этом на итоговом заседании коллегии Государственного комитета РТ по закупкам рассказала его председатель Ольга Редько.

Самое частое нарушение (60 случаев) — размещение в Единой информационной системе (ЕИС) извещения ранее 10 дней со того дня, когда были внесены изменения в план-график закупки. Зафиксировано также 14 случаев размещения документации о проведении закупки без указания его идентификационного кода.

Кроме того, комитет выявил случаи нарушения сроков размещения протоколов для рассмотрения заявок участников (2 факта), а также факты сокращения сроков подачи заявок на участие в тендере.

«Хотелось бы отметить, что за каждое из вышеперечисленных нарушений в Кодексе об административных правонарушениях РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа», — подчеркнула Редько.

Негативно на показателях эффективности закупок отражается размещение их постфактум, по завышенной стоимости, а также мнимые закупки.

«Кроме того, на сегодняшний день остается много нерешенных вопросов. Так, к примеру, контроль за начальной ценой контрактов осуществляется в отношении конкурентных способов определения поставщиков. При этом вопрос определения цен при закупках малого объема не регулируется», — рассказала председатель.

По итогам 2017 года заказчики РТ заключили контракты по закупкам малого объема на сумму 10,7 млрд рублей, что составляет 8,7 процента от общей стоимости заключенных контрактов.

«В 2018 году госкомитет запланировал внедрение механизма определения контроля цен по закупкам малого объема в региональную информационную систему», — сообщила Ольга Редько.