Прокуратура Челнов потребовала от управляющих компаний убрать снег и наледь

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Прокуратура Набережных Челнов потребовала от 15 управляющих компаний своевременной очистки придомовых территорий от снега и наледи, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Поводом для прокурорской проверки управляющих компаний стало обращение горожанина. Во время проверки надзорное ведомство установило, что придомовые дороги, тротуары большинства многоквартирных жилых домов не очищены от наледи и снега, а также не обработаны противогололедными средствами.

Неубранный снег и наледь на придомовых территориях создает угрозу безопасности жизни и здоровья граждан. По итогам проверки прокуратура внесла руководителям 15 управляющих компаний города представления об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.