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Общество

Нижегородским сиротам выделили опасное жилье в многоквартирном доме

22 января 2018, 17:18

Квартиры были предоставлены выпускникам детских домов в Воскресенском районе.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Нижегородским детям-сиротам выделили небезопасные квартиры для проживания в многоквартирном доме. Об этом сообщает NewsNN.Ru со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета РФ.

Квартиры были предоставлены выпускникам детских домов в Воскресенском районе.

В эфире региональной телекомпании вышел сюжет, в котором жильцы пожаловались на ненадлежащее качество жилья, в частности, на сырость и плесень.

На данный момент нижегородские следователи организовали доследственную проверку по данному факту.

 


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