Нижегородским сиротам выделили опасное жилье в многоквартирном доме

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Нижегородским детям-сиротам выделили небезопасные квартиры для проживания в многоквартирном доме. Об этом сообщает NewsNN.Ru со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета РФ.
Квартиры были предоставлены выпускникам детских домов в Воскресенском районе.
В эфире региональной телекомпании вышел сюжет, в котором жильцы пожаловались на ненадлежащее качество жилья, в частности, на сырость и плесень.
На данный момент нижегородские следователи организовали доследственную проверку по данному факту.