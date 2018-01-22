(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Менделеевске определились победители Кубка главы района по плаванию, который прошел среди мальчиков и девочек в трех возрастных категориях. Об этом сообщает ИЦ «Менделеевск».

По итогам соревнований, в которых приняли участие спортсмены из Менделеевска и Вятских Полян, лучшими среди юношей на дистанции 25 м оказались Алмаз Кузяев, Эмиль Федоров и Зариф Хадиуллин из Менделеевска. Среди девушек на этой же дистанции отличились Азалия Азина, Самира Ибрагимова, Камила Абзалова – все они также представляли Менделеевск.

В итоге команда Менделеевска, показав лучший результат в общекомандном зачете, получила Кубок главы Менделеевского района.