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В Менделеевске определились победители Кубка главы района по плаванию

22 января 2018, 22:40

В Менделеевске определились победители Кубка главы района по плаванию В соревнованиях приняли участие спортсмены из Менделеевска и Вятских Полян.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Менделеевске определились победители Кубка главы района по плаванию, который прошел среди мальчиков и девочек в трех возрастных категориях. Об этом сообщает ИЦ «Менделеевск».

По итогам соревнований, в которых приняли участие спортсмены из Менделеевска и Вятских Полян, лучшими среди юношей на дистанции 25 м оказались Алмаз Кузяев, Эмиль Федоров и Зариф Хадиуллин из Менделеевска. Среди девушек на этой же дистанции отличились Азалия Азина, Самира Ибрагимова, Камила Абзалова – все они также представляли Менделеевск.

В итоге команда Менделеевска, показав лучший результат в общекомандном зачете, получила Кубок главы Менделеевского района.


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