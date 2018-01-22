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Яровая предлагает ввести ускоренную блокировку сайтов, толкающих детей к преступлениям

22 января 2018, 16:33

Законопроектом, разработанным Ириной Яровой, предлагается удалять копии незаконных сайтов в течение одного дня.

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, предлагающий дать Роскомнадзору право ускоренной внесудебной блокировки сайтов, побуждающую детей и подростков к насильственным преступлениям. Об этом сообщает ТАСС.

 

В настоящее время установлен срок в три дня для удаления опасного контента, благодаря чему успевают появиться так называемые «зеркала». Законопроектом, разработанным Ириной Яровой, предлагается удалять такие копии в течение одного дня.

Вице-спикер также предложила установить взаимодействие Роскомнадзора и правоохранителей, которое обеспечит незамедлительное уведомление о появлении опасного для детей и подростков контента.


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