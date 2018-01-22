Яровая предлагает ввести ускоренную блокировку сайтов, толкающих детей к преступлениям

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, предлагающий дать Роскомнадзору право ускоренной внесудебной блокировки сайтов, побуждающую детей и подростков к насильственным преступлениям. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время установлен срок в три дня для удаления опасного контента, благодаря чему успевают появиться так называемые «зеркала». Законопроектом, разработанным Ириной Яровой, предлагается удалять такие копии в течение одного дня.

Вице-спикер также предложила установить взаимодействие Роскомнадзора и правоохранителей, которое обеспечит незамедлительное уведомление о появлении опасного для детей и подростков контента.